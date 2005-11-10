Fiorentina, Paratici guarda all'estero: piace Majer del Wolfsburg, Dragusin può tornare di moda

Definita la questione legata alla guida tecnica, la Fiorentina può ora concentrarsi pienamente sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. In prima linea c’è Fabio Paratici, impegnato su più fronti per individuare i profili giusti con cui rinforzare l’organico viola. La strategia del direttore sportivo si sviluppa lungo due direttrici ben precise. Da una parte c’è il mercato italiano, con l’obiettivo è individuare giocatori affidabili, già pronti per il campionato e capaci di garantire un contributo immediato. Parallelamente, i viola osservano con attenzione anche il panorama internazionale.

Comer riferisce l'edizione odierna de La Nazione, tra i nomi seguiti con maggiore interesse c'è quello di Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham che Paratici conosce molto bene. Il suo profilo era già stato accostato alla Fiorentina nei mesi scorsi e potrebbe tornare d’attualità, anche se la richiesta degli inglesi resta elevata e si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Attenzione anche a Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus e anche lui conosciuto molto bene da Paratici. Sul fronte estero, infine, piace Lovro Majer del Wolfsburg, centrocampista croato che parteciperà al Mondiale in uscita dal club tedesco dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga su cui vi sarebbe anche l'interesse di Napoli e Como.