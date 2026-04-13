Fiorentina, Paratici: "Non concentriamoci sui problemi ma sulle soluzioni: la salvezza ce la meritiamo"

Nel pre-partita di Fiorentina-Lazio ai microfoni di DAZN, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, affronta i temi più caldi del momento viola: le condizioni di Kean, i problemi che hanno reso difficile questa stagione, la candidatura di Malagò alla guida del calcio italiano e il futuro progetto dell'Under-23 gigliata. Spazio anche a una battuta sul passato di Maurizio Sarri alla Juventus, che Paratici conosce bene per averlo vissuto da protagonista.

Le assenze pesano, soprattutto quella di Kean. Quali sono i tempi di recupero?

"Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile. Tempi certi non ne abbiamo: fa un po' su e giù in queste condizioni. Detto questo, piuttosto che parlare delle assenze, parlerei dei presenti: abbiamo Piccoli, che sta facendo molto bene, sta disputando ottime partite. È un bravissimo giocatore e abbiamo grandissima fiducia in lui."

In questi pochi mesi da direttore, ha individuato quali problemi hanno reso difficile questa stagione?

"Quando una squadra, un club, non rispetta le aspettative, i problemi sono molteplici. Non bisogna però concentrarsi sui problemi, ma sulle soluzioni. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Come ho detto all'inizio, sappiamo di dover fare fatica fino alla fine, punto per punto, e ci conquisteremo quello che ci meritiamo: la salvezza."

Poche ore fa, 18 club del nostro campionato hanno votato Malagò. Cosa vedete in lui per il calcio italiano?

"Innanzitutto, Malagò è una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio, con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che sicuramente può rappresentarci a un certo livello, con un certo stile e con idee nuove che dovremmo tutti insieme, come calcio italiano, proporre e non solo proporre, ma anche attuare."

Ha parlato in settimana dell'Under-23: è un obiettivo realizzabile già dalla prossima stagione?

"L'Under-23 è secondo me un punto fondamentale delle riforme del nostro calcio. Dovrebbero essere più squadre, più club, a cercare di costruire questa realtà. Ne ho parlato non solo in riferimento alla Fiorentina. Quando saremo abbastanza organizzati per farlo: abbiamo un grandissimo centro sportivo, un ottimo settore giovanile e piano piano cercheremo di strutturarci. Non nel prossimo campionato, ma è sicuramente un obiettivo costruire questo percorso per i ragazzi, che ne hanno assolutamente bisogno."

Ha incrociato Maurizio Sarri stasera?

"Non l'ho incrociato, ma lo vedrò volentieri. Tengo a sottolineare, come ho già detto in settimana, che Sarri è stato con noi un anno alla Juventus e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Ho già ricordato che invece abbiamo vinto uno scudetto, abbiamo perso una finale di Coppa Italia ai rigori e una finale di Supercoppa. Il suo bilancio alla Juventus è stato eccezionale."