TMW Fiorentina, passi avanti di Beltran verso il River Plate: cosa manca per chiudere la trattativa

La Fiorentina è pronta ad ufficializzare il suo primo acquisto della sessione estiva. Si tratta del difensore brasiliano Viery, prossimo a vestire la maglia viola. Come vi abbiamo raccontato (QUI la news), il giocatore nella giornata di martedì 30 giugno atterrerà a Roma e, dopo aver svolto le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al club toscano per i prossimi cinque anni.

Ma la Fiorentina è particolarmente attiva anche sul fronte cessioni e con il passare del tempo prende sempre più quota il ritorno al River Plate dell'attaccante Lucas Beltran. Seppur il Vikingo in un primo momento abbia detto 'no' all'ipotesi di tornare in Sudamerica, nel club che lo ha lanciato, nelle ultime ore la posizione del giocatore si è ammorbidita e adesso ci sono tutti i crismi per cui la trattativa possa andare a dama.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club viola e i Millonarios stanno proseguendo con i dialoghi e Beltran ha fatto ulteriori passi avanti verso un ritorno al Monumental. Manca ancora qualcosa per la definitiva fumata bianca, ma c'è fiducia che alla fine la Fiorentina possa chiudere l'accordo sulla base di un'offerta da 7.5 milioni più il 50% della futura rivendita.