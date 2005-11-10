Ufficiale La Fiorentina pensa al futuro: preso il 2010 Egharevba dal Verona, è in Nazionale U16

La Fiorentina pesca dal settore giovanile del Verona per un innesto in ottica futura: arriva il talento classe 2010 Fortune Egharevba, che pochi mesi fa aveva firmato il primo contratto da professionista con il club veneto conquistando spazio nella Nazionale Italiana Under 16 (4 gol in 9 gare).

Questo il comunicato del club gialloblu: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a ACF Fiorentina - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Fortune Egharevba. L'Hellas Verona FC mantiene una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Fortune, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Questo, invece, il comunicato dei viola: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fortune Egharevba (classe 2010) dall’Hellas Verona F.C".

Solo lo scorso gennaio aveva firmato il primo contratto da professionista e di recente era stato protagonista con la Nazionale Italiana Under 16. Il direttore sportivo Sean Sogliano aveva parlato di lui così: "Abbiamo sempre lanciato giovani del Settore Giovanile, fatto esordire ragazzi e blindato un talento del 2010, Fortune Egharevba, con un contratto da professionista, nonostante l’interesse di importanti Club europei".