Fiorentina, per l'attacco c'è l'idea Pinamonti. Già sondata la disponibilità dell'Inter

In attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic, la Fiorentina si sta tutelando per il futuro e sondando una serie di nomi validi come possibili sostituti del serbo, qualora dovesse lasciare Firenze. Tra i vari obiettivi del club di Commisso, rivelano i colleghi di FirenzeViola.it, c'è anche Andrea Pinamonti, la cui disponibilità è stata già sondata dai dirigenti gigliati nei confronti di quelli nerazzurri