Fiorentina, per Nico Gonzalez problema tra addome e anca: sarà valutato nelle prossime ore

vedi letture

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo di Genk-Fiorentina (gara terminata 2-2, leggi qui le pagelle della Fiorentina) a causa di un infortunio, ed è stato sostituito nell'intervallo da Christian Kouame.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per l'argentino si tratterebbe di un problema tra l'addome e l'anca, che però come ha detto lo stesso Italiano nel post partita gli "ha causato un male atroce". Sembrerebbe che l'argentino abbia preso inizialmente una botta e poi abbia sentito un dolore nel momento in cui, poco dopo, si è trovato a calciare il pallone. Inevitabilmente l'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime ore.