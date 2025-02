Ufficiale Il Man City chiude con il quarto colpo: ecco Nico Gonzalez dal Porto, affare da 60 milioni

vedi letture

L'infortunio grave di Rodri ha obbligato il Manchester City a correre ai ripari e ingaggiare un sostituto, almeno per il momento. Ecco allora un altro centrocampista spagnolo, Nicolás González Iglesias, classe 2002 proveniente dal Porto ed ex scuola Barcellona. Il giocatore arriva da Pep Guardiola come quarto colpo del mercato invernale per 60 milioni di euro dopo Marmoush, Khusanov e Vitor Reis.

Il comunicato ufficiale

"Il Manchester City ha completato l’acquisto di Nico Gonzalez dal Porto nell'ultimo giorno di mercato. Il 23enne si è unito al City con un contratto di quattro anni e mezzo che lo lega al Club fino al 2029. Centrocampista versatile, Gonzalez diventa il quarto acquisto del City in questa finestra di mercato, unendosi a Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Omar Marmoush come nuovi innesti nella rosa di Pep Guardiola. Il percorso calcistico di Gonzalez è iniziato nell’Accademia La Masia del Barcellona nel 2013. Successivamente, è salito in prima squadra al Barça, con cui ha collezionato 37 presenze.

Una stagione in prestito al Valencia, conclusasi con successo, è seguita da un trasferimento definitivo al Porto nel 2023. Con la squadra portoghese ha giocato 68 partite, segnando nove gol, incluso quello decisivo nella vittoria per 1-0 contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League lo scorso giovedì", la chiosa dell'annuncio del club inglese.