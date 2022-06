Fiorentina, per Torreira c'è ancora una piccola speranza ma l'Arsenal deve abbassare le pretese

Sulle pagine de La Nazione c'è spazio per il mercato della Fiorentina. A partire dal caso Lucas Torreira: un tenue spiraglio per rivedere l’uruguagio in viola c’è, ma dovrebbe essere l’Arsenal ad abbassare le pretese, considerata la scadenza del contratto con i Gunners ormai vicino (un anno). Difficile però che i londinesi si accontentino di 8 milioni.