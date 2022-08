Fiorentina, Pradè: "C'è rammarico ma adesso ci giochiamo la vita contro il Twente"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, ha parlato al termine del pareggio per 0-0 contro l'Empoli ai canali ufficiali del club: "Abbiamo giocato solo noi. Avevamo cambiato 9 giocatori rispetto al Twente. Sono quelle partite che non riesci a vincere e devi stare attento anche a non perderle. Dovevamo essere più cinici ma la risposta del gruppo è importante. Siamo in 24 e tutti sono dentro. Peccato, potevamo vincerla ma andiamo avanti così".

C'è rammarico?

"Siamo una squadra che vuole vincere tutte le partite. Dobbiamo sempre provare a vincere, per la qualità del gioco e per gli investimenti. La nostra deve essere una mentalità vincente e per questo che c'è rammarico.

Ora testa alla Conference?

"Adesso abbiamo una partita importantissima con due giorni per prepararla. Andiamo lì per giocarci praticamente la vita".