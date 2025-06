Nuovo ds Roma, tra le ipotesi c'è anche quella di un 'ritorno a casa' di Pradè

vedi letture

Impazza il toto direttore sportivo della Roma, dopo la notizia emersa ieri sera e confermata anche stamani della separazione professionale ormai imminente tra la società giallorossa della Capitale e il dirigente francese Florent Ghisolfi.

L'ipotesi più calda per la sostituzione di Ghisolfi alla Roma porta al profilo di Frederic Massara, che ci ha lavorato già per un anno circa a partire dal 2016, ma non è il solo. Secondo alcune informazioni in circolo, infatti, va considerata anche la candidatura di un altro 'cavallo di ritorno' a Roma quale Daniele Pradè, ormai dal 2019 ds della Fiorentina e già dirigente dei giallorossi per oltre un decennio all'inizio degli anni Duemila.

Roma e Ghisolfi, l'addio è ormai maturato e certo, in attesa solo di essere ufficializzato. Una decisione per certi versi inattesa, visto che l'uomo mercato francese stava già lavorando da settimane alla costruzione della Roma del futuro: dagli incontri per definire l'arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina alle tante questioni legate ai riscatti fino alla lunga trattativa per il rinnovo di Mile Svilar che ha visto l'incontro decisivo solo pochi mesi fa. Ora la separazione consensuale che sarà comunicata nelle prossime ore, con Ghisolfi che chiude così la sua avventura a Trigoria dopo una sola stagione (era in carica dal 1° luglio 2024).