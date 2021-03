Fiorentina, Quarta: "Situazione non bella. Risentiamo un po' dei cambi di allenatore"

Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato a TyC Sports: "Sono ancora molto legato allo spogliatoio del River: con alcuni dei miei compagni mi sento spesso, ho mandato anche un messaggio allo staff per congratularmi del titolo. Un gruppo così non lo ritroverò mai più, ma ho deciso di andarmene per crescere. All'inizio non è stato facile ambientarmi in un paese nuovo, in Italia c'è un calcio tattico e fisico, si gioca contro i migliori attaccanti del mondo. Con la Fiorentina siamo in una situazione non bella, la classifica non rispecchia la qualità della squadra. Risentiamo un po' dei cambi di allenatore, così diventa tutto più difficile, ma lavoriamo comunque per uscire da queste posizioni".