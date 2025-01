Live TMW Fiorentina, Ranieri: "Primo tempo perfetto. Critiche? Firenze è così, nel bene e nel male"

La Fiorentina ritrova il successo in Serie A battendo la Lazio 2-1 allo Stadio Olimpico interrompendo un digiuno di sei partite. Conferenza stampa del capitano viola Luca Ranieri.

Questa Fiorentina è destinata a lottare per gli stessi obiettivi della Lazio?

"Abbiamo fatto una grandissima partita di gruppo, siamo veramente felici. Abbiamo passato un mese e mezzo duro, oltre che compagni siamo grandissimi amici e non abbiamo mollato. Abbiamo giocato un primo tempo perfetto in entrambe le fasi, nel secondo tempo ci aspettavamo una Lazio che spingesse di più. Siamo stati bravi a mantenere il risultato, poi il loro gol è stato casuale nato da una mischia. Nel finale siamo stati fortunati, ma anche noi abbiamo preso il palo nel primo tempo con Gudmunsson e sul 3-0 al primo tempo sarebbe stata un'altra partita. Siamo due squadre simili, ognuno fa il suo percorso e chi arriverà a fine stagione davanti sarà la squadra più forte".

Quanto vi hanno dato fastidio le cose scritte e dette negli ultimi giorni?

"Se posso dire la verità, voglio precisare che noi ringrazieremo sempre i nostri ultrà, ci è dispiaciuto non festeggiare oggi con loro. Ci vuole più equilibrio, è facile dire grandissima Fiorentina dopo otto vittorie consecutive, non siamo da Scudetto ma siamo un grandissimo gruppo che tutti i giorni lavora come le altre squadre. Siamo grandissimi professionisti e oggi lo abbiamo dimostrato, siamo felici. Firenze è così, sia in bene che in male. Dobbiamo sempre seguire la nostra strada e combattere in ogni partita. Nell'ultimo mese e mezzo c'è stato un calo, mio in primis, ma questa vittoria ci deve dare una spinta incredibile per il campionato che è ancora molto lungo".

Avete giocato per il mister?

"Noi giochiamo sempre per il mister e per tutta Firenze, quando poi si perde si scrive che non siamo un gruppo. Durante gli allenamenti diamo sempre il massimo, non arrivavano i risultati ma oggi abbiamo dimostrato quello che possiamo fare e ottenere. Domani ci rilassiamo, poi da martedì ripenseremo ai nostri obiettivi".

