Fiorentina, frecciatina di Parisi a Pioli: "Ora ho fiducia, nelle prime 10 ho giocato mezz'ora…"

Tra le poche note positive di casa Fiorentina in questa stagione c'è Fabiano Parisi. Il terzino si è guadagnato a suon di buone prestazioni la fiducia di Paolo Vanoli che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di finale di Conference League contro i polacchi del Rakow, ha incoronato l'ex Empoli definendolo 'un esempio da seguire'.

Parisi dal canto suo, al fianco del tecnico in conferenza, ha ringraziato Vanoli e non ha perso l'occasione per tirare una frecciatina al suo ex allenatore Stefano Pioli: "Sicuramente la fiducia aiuta tantissimo il calciatore. Poi devo essere consapevole delle responsabilità che mi devo assumere. Con Pioli ho giocato solo 30 minuti, io di questo devo ringraziare Vanoli".

Al calciatore è stato poi chiesto perché con Pioli la squadra avesse avuto quel rendimento disastroso: "Non lo so. Le prime dieci partite non sono andate bene, abbiamo fatto soli 4 punti. Adesso stiamo vivendo un momento migliore, anche se sono normali gli alti e i bassi, senza esaltarsi quando le cose vanno bene e senza affossarsi se le cose se le cose vanno male".

