Fiorentina, solo paura per Parisi: niente di grave dopo lo stop di ieri. Con la Juve ci sarà

Nell'allenamento di ieri svolto dalla Fiorentina a porte aperte al Viola Park, in vista della sfida contro la Juventus, Fabiano Parisi ha tenuto per qualche minuto con il fiato sospeso i duemila tifosi presenti alla seduta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per il terzino classe 2000 della Fiorentina dovrebbe però trattarsi solo di una botta alla caviglia sinistra: anche dallo staff medico è arrivata la conferma che le condizioni dell'ex Empoli non preoccupano e sarà regolarmente in campo contro la Juventus quasi certamente sulla fascia destra, viste le assenze di Kayode e Dodo.

Le parole di Angelo Di Livio a Radio FirenzeViola su Parisi.

"Mi piace tantissimo ed ha fatto una grande gara contro la Lazio. Mi permetto di dargli un consiglio: secondo me dovrebbe iniziare ad allenare più il destro".