Florenzi: "Mou voleva farmi tornare a Roma. Come Gasp ha creato un gruppo che dà tutto"

Super sfida questa sera all'Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini sfiderà il Real Madrid di José Mourinho. Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Alessandro Florenzi ha parlato del ritorno davanti al suo ex pubblico dello Special One: "Ci sarà tanto rispetto da entrambe le parti. Ha lasciato un segno importante, portando un trofeo e arrivando in finale di Europa League. Ha creato un’identità intono alla squadra".

Proprio il tecnico portoghese aveva provato a farlo tornare nella Capitale: "C’era stato un approccio da entrambe le parti, ma dalla società è stato rimandando indietro perché aveva altri piani. Per me giocare nella Roma è stato un sogno, ma la società aveva visioni diverse e ha deciso di lasciarmi alla porta".

L'ex esterno giallorossi si è poi concentrato sul motivo per cui sia Gasperini che Mourinho sono così tanto amati dal pubblico: "Per aver creato un gruppo unito che dà tutto per la squadra e la maglia. Hanno restituito l’appartenenza che magari nei anni prima un pochino era mancata. Il gioco di Gasperini, tra le italiane, è quello più europeo. Il più aperto, giocano uno contro uno, a Como si è vista una partita tatticamente molto bella, ho visto spunti interessanti. Non credo cambierà una virgola rispetto a domenica".