Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Federico Gaetano

Eliminare le polemiche arbitrali: è questo l'obiettivo dichiarato con l'introduzione del VAR. La tecnologia applicata al calcio, per ridurre il margine di errore degli arbitri: missione compiuta soltanto a metà, perché di polemiche derivanti dalle direzioni di gara è già pieno il campionato 2018/2019, arrivato all'ottava giornata. Polemiche giustificate o no? TMW ha deciso di analizzare giornata per giornata le gare delle 20 squadre di Serie A: un approfondimento ogni ora, nelle giornate di ieri e oggi, per valutare l'andamento del VAR in questa stagione e provare ad analizzare quando l'errore effettivamente c'è stato o quando la polemica è stata pretestuosa.

Anche oggi, dopo l'analisi delle prime 10 squadre di ieri, prosegue l'approfondimento a partire dalle ore 12.

Il programma di ieri

12.00 - Bologna

13.00 - Lazio

14.00 - Sassuolo

15.00 - Juventus

16.00 - Torino

17.00 - Atalanta

18.00 - Inter

19.00 - Parma

20.00 - Genoa

21.00 - Chievo