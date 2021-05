focus Serie A, la Top 11 del 35° turno: centrali rossoneri, tridente di potenza e agilità

Di seguito la Top 11 (4-3-3) del 35° turno di Serie A. Fioccano gli 8 in pagella, da Tomori a Pellegrini, da Vlahovic a Sanchez, fino a Osimhen.



ALESSIO CRAGNO

Benevento-Cagliari 1-3

Non può nulla sul tocco morbido di Lapadula, poi tiene a galla i suoi con almeno tre parate nel primo tempo. Decisivo come sempre.

GIOVANNI DI LORENZO

Spezia-Napoli 1-4

Finale di stagione da incorniciare, proprio a poche settimane dall'Europeo, l'obiettivo personale più importante. Anche oggi è solido in difesa e spinge davanti senza fermarsi, regalando l'assist a Zielinski per l'1-0.

SIMON KJAER

Juventus-Milan 0-3

Prende per mano tutto il reparto dando sicurezza e mettendoci una pezza quando necessario. Praticamente insuperabile quando la Juve spinge maggiormente nella ripresa.

FIKAYO TOMORI

Juventus-Milan 0-3

Preferito a Romagnoli, si fa valere per tempismo, velocità e personalità. È un muro di gomma quando la Juve nella ripresa prende coraggio e attacca, infine fa valere la sua abilità nel gioco aereo saltando sopra Chiellini e timbrando lo 0-3. Il suo riscatto passa anche dalla qualificazione in Champions e lui fa il suo giocando la miglior partita in rossonero.

FEDERICO DIMARCO

Hellas Verona-Torino 1-1

Un gran gol che vale l'uno a uno: ancora decisivo.

LORENZO PELLEGRINI

Roma-Crotone 5-0

Dialoga bene con i compagni di reparto e prova ad impensierire Cordaz dalla distanza. Nella ripresa si scatena, segna due gol di pregevole fattura in pochi minuti e chiude la gara.

BRAHIM DIAZ

Juventus-Milan 0-3

È la novità di Stefano Pioli. Nonostante l'oggettiva leggerezza dimostra che nel calcio c'è ancora spazio per la tecnica. È lui il primo a scaldare i guantoni di Szczesny, poi si inventa un gran gol disegnando una parabola stupenda, alla Del Piero, in quello che è stato (per un anno) il suo stadio. Nella ripresa è di nuovo incontenibile e si procura il rigore del possibile 0-2.

PIOTR ZIELINSKI

Spezia-Napoli 1-4

È sempre al posto giusto al momento giusto. E, soprattutto, ha sempre la giocata giusta. Un gol, un bellissimo assist e l'ennesima conferma di un calciatore divenuto ormai tra i migliori del campionato. Quando gioca così fa davvero la differenza.

VICTOR OSIMHEN

Spezia-Napoli 1-4

Doppietta, assist e tanto, tantissimo altro. Il Napoli ruota attorno a lui, vero fattore di questa partita e in generale dell'ultimo periodo. Quarta partita consecutiva in gol, sette reti nelle ultime otto. Fanno 10 in Serie A, in poco più di 1300': al primo anno in azzurro è una media gol che non ha eguali.

DUSAN VLAHOVIC

Fiorentina-Lazio 2-0

Tocca un traguardo come i 20 gol in campionato: è appena il quarto straniero a riuscirci nella storia della Fiorentina. Non solo, lo supera. Chiude la contesa svettando sopra Luiz Felipe per la doppietta: a Firenze lo chiamano salvatore.

ALEXIS SANCHEZ

Inter-Sampdoria 5-1

Uno dei grandi meriti della coppia Lukaku-Lautaro è quella di tenere in panchina un giocatore come il Nino Maravilla. Due gol per il cileno da attaccante vero, letale quando è in area di rigore