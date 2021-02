Fonseca sul nuovo acquisto El Shaarawy: "Lo vedo come esterno, ma non è ancora pronto"

vedi letture

"Pedro è pronto ed è a disposizione per l'Udinese, El Shaarawy ancora no. Quest'ultimo è stato fermo tanto tempo, ha solo due settimane di lavoro alle spalle e non è quindi ancora fisicamente preparato per giocare domani. Quale ruolo per Stephan? Lo vedo come un esterno". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così in conferenza stampa del ritorno in gruppo di Pedro e anche delle condizioni del nuovo acquisto El Shaarawy.