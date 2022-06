FOTO - Inter, ore calde per il futuro di Lukaku: intanto Zhang posta sorridente dal mare

vedi letture

Ore caldissime per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Dopo le condizioni poste dal Chelsea per il prestito oneroso, si attenderebbe - secondo alcune fonti - soltanto l'ok definitivo di Steven Zhang. Che in queste ore, come testimoniato dalla sua ultima storia Instagram, si trova al mare per godersi qualche momento di relax. Nulla vieta, ad ogni modo, che il classe '91 di Nanchino abbia potuto partecipare in prima persona alle contrattazioni in videoconferenza.