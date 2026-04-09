Friburgo-Celta Vigo, le formazioni ufficiali: la scelta su Grifo, Radu e Marcos Alonso dal 1'
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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Friburgo-Celta Vigo, ultimo dei tre match validi per l'andata di Europa League. Da segnalare dal primo minuto la presenza dell'italiano Grifo nella trequarti con Beste e Suzuki, con Matanovic riferimento da numero 9.
Gli spagnoli del Celta, allenati da coach Giraldez, dispongono in campo dal primo minuto l'ex Inter Radu tra i pali, così come una vecchia conoscenza della Fiorentina come Marcos Alonso da braccetto sinistro.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.
Allenatore: Schuster.
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Aidoo, Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg.
Allenatore: Giraldez.
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