Ufficiale Un nuovo giapponese a Friburgo: dal Sint-Truiden ecco il centrocampista Yamamoto

Il Friburgo ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista giapponese Rihito Yamamoto dal Sint-Truiden. Il 24enne compie così il salto in Bundesliga dopo le ottime stagioni disputate in Belgio. Cresciuto nel settore giovanile del Tokyo Verdy, Yamamoto aveva debuttato tra i professionisti nella seconda divisione giapponese prima del trasferimento al Gamba Osaka nel 2022. L’anno successivo era approdato al Sint-Truiden, dove ha totalizzato 98 presenze ufficiali, mettendosi in evidenza soprattutto nell’ultima stagione con cinque reti nella Jupiler Pro League.

Grande entusiasmo nelle parole del direttore sportivo Klemens Hartenbach, che ha definito Yamamoto "un centrocampista estremamente versatile". "Ha compiuto enormi progressi nell’ultima stagione", ha spiegato Hartenbach. "La sua forza principale è la completezza: riesce a incidere sia con il pallone sia senza. Ora dovrà adattarsi al calcio tedesco e continuare a crescere nei dettagli del suo gioco, e noi siamo pronti ad accompagnarlo in questo percorso".

Molto motivato anche il centrocampista giapponese, che ha ammesso di aver raccolto informazioni sul club dal connazionale Yuito Suzuki: "Giocare in Bundesliga è sempre stato uno dei miei grandi obiettivi. Ho parlato con Yuito del Friburgo e mi ha detto soltanto cose positive. Voglio avere un impatto importante a centrocampo e crescere insieme alla squadra". I dettagli economici dell’operazione e la durata del contratto non sono stati resi noti dal club tedesco.