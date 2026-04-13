Frizioni con Ranieri? Rottura con Massara? Sì, ma Gasperini resta al centro del progetto Roma

Dietro le tensioni emerse nelle ultime settimane a Trigoria, tra divergenze tecniche e rapporti complicati, c’è una visione ben precisa della proprietà. Dan Friedkin non si accontenta della qualificazione in Champions: l’obiettivo è molto più alto, è “scrivere la storia” e puntare allo Scudetto. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in casa Roma dopo il botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri nel pre e nel post-partita del match con il Pisa.

È proprio questa prospettiva ad aver convinto Gasp a lasciare Bergamo e a rifiutare anche la Juventus. Il tecnico ha sposato un progetto ambizioso, con l’idea di costruire una squadra competitiva nel breve periodo. Non a caso, il suo modello non è solo quello dei giovani: non fatto solo da giovani o da plusvalenze, ma basato su una crescita strutturata e mirata.

Nonostante le frizioni con Ranieri e il rapporto ormai deteriorato con il ds Massara, Gasperini - sii legge sul quotidiano - resta saldo al centro del progetto. Dopo il pesante ko di San Siro, la proprietà ha ribadito che “Gasp non verrà messo in discussione”. Un segnale chiaro, che rafforza la sua posizione almeno fino a fine stagione.

Sul piano operativo l’allenatore guarda avanti: serviranno almeno due rinforzi offensivi e un esterno sinistro, accettando però anche qualche sacrificio per sistemare il bilancio. Il lavoro coinvolgerà anche il settore giovanile, con una rivoluzione in vista e l’ipotesi Under 23 ancora sul tavolo. La Roma è un cantiere aperto, e Gasperini ne è il punto di riferimento. Resta da capire se la proprietà continuerà a sostenerlo o se, ancora una volta, cambierà direzione.