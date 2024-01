Ufficiale Frosinone, ancora affari col Sassuolo. Arriva il classe 2005 Andreas Ioannou a titolo definitivo

Continua l'asse tra Frosinone e Sassuolo, stavolta per un giovane. Il difensore Andreas Ioannou, classe 2005, va a rafforzare i gialloazzurri e lascia il Sassuolo a titolo definitivo: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Andreas Ioannou. Il difensore classe 2005 arriva a titolo definitivo".

Dopo l'arrivo dall'AEL Limassol in estate, il cipriota ha trovato poco spazio con Bigica, collezionando 7 presenze complessive ma appena 384 minuti con la Primavera del Sassuolo. Il centrale avrà così l'opportunità di avere più spazio con i giovani gialloazzurri e aiutare la squadra di Angelo Gregucci a lasciare l'ultimo posto del campionato Primavera 1: missione quasi disperata visto che dopo 16 gare i ciociari sono ultimi con 3 punti frutto di tre pareggi, tredici sconfitte e zero vittorie. Retrocessione praticamente certa dunque, ma la dirigenza ha dimostrato di non volersi arrendere con questa mossa sul mercato, andando a pescare dalla settima in classifica.