TMW Fulco: "Così abbiamo convinto Balotelli e Douglas Costa. Pjanic? Vedremo..."

“L’idea è nata perché cercavamo un profilo che potesse dare esperienza e portare negli Emirati un valore aggiunto”. Andrea Fulco, uomo di mercato del Chievo e del’Al-Ittifaq, parla così, nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, dell’operazione Mario Balotelli, per poi soffermarsi sull’arrivo in Veneto di Douglas Costa: “Douglas l’abbiamo convinto spiegandogli il progetto. Avere giocatori di livello internazionale serve anzitutto a dare visibilità, ma anche a portare una mentalità europea.

Abbiamo realizzato un centro sportivo importante, stiamo portando allenatori italiani e internazionali proprio per dare continuità dal settore giovanile fino alla prima squadra, i giovani sono un valore aggiunto e in questo momento li stiamo cercando a destra e sinistra. È una cosa che manca”.

Se Pjanic tornasse a giocare?

“Non lo so, vediamo. Abbiamo tante idee, possiamo avere quattro stranieri e li vogliamo avere di livello. Non sbagliare lo straniero è fondamentale, per il resto si vedrà. Vedremo”.