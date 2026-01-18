Douglas Costa al Chievo, Fusco: "Tutto nato da Balotelli. Sarà uno stimolo per tutti"

Andrea Fulco, dirigente del ChievoVerona che ha gestito l’acquisto di Douglas Costa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di come è nata l’idea di portare il brasiliano in gialloblù per i prossimi sei mesi: “L’idea è nata nel giorno in cui con Mario Balotelli abbiamo preso l’aereo per firmare con l’Al Ittifaq, di cui gestisco l’area sportiva. Mario mi ha detto che Douglas Costa mi voleva parlare e c’è stata una prima chiacchierata dandoci poi appuntamento per risentirci. Nei giorni successivi l’abbiamo fatto con anche una videochiamata per conoscerci meglio a cui ha partecipato anche il presidente”.

“Douglas aveva in mano già una proposta per gennaio che sarebbe durata un anno solare e mi sarebbe piaciuto portarlo a Dubai subito. - prosegue Fulco – Ma avevamo già esaurito gli slot con Balotelli così l’unica cosa che ho potuto proporgli è che l’avrei portato lì a giugno e intanto avrebbe fatto questi sei mesi al Chievo. E da lì è partito tutto”.

Infine il dirigente parla di quando l’ex juventino sbarcherà in Italia: “Si deve organizzare, avendo anche una famiglia, per arrivare in Italia prossimamente, non vediamo l’ora neanche noi di vederlo in campo perché è un colpo che fa piacere a ttuti quanti, anche ai ragazzi perché dà uno stimolo importante”.