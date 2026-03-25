Galante: "Juve, ti serve Alisson. E con Malen, Spalletti sarebbe già in Champions"

Parlando a Tuttosport, l'ex difensore Fabio Galante ha detto la sua sul numero di rinforzi che la Juventus dovrebbe aggiungere alla rosa, partendo da nomi come Bernardo Silva, Goretzka e Rudiger: "Aggiungerei Alisson. Per tornare a vincere ci vuole il giusto mix tra giovani promesse e campioni già affermati. Spalletti sa di avere a che fare con un gruppo dal grande potenziale, ma anche che gli mancano profili di esperienza a cui aggrapparsi nei momenti chiave; quelli che riescono da soli a indirizzarti le partite.

L’ossatura bianconera — in cui metto Yildiz, Locatelli, McKennie, Thuram, Bremer e Chico — è ben definita. Con 5 colpi mirati e Lucio in panchina, puoi tornare a giocarti lo scudetto. Se la Juve avesse un Malen, un attaccante vero — per intenderci — sarebbe già bella che in Champions".

La grande stagione di Malen:

Nella stagione 2025/26 Donyell Malen ha iniziato con l'Aston Villa collezionando 29 presenze e 7 gol (21 presenze e 4 gol in Premier League, 1 presenza in coppa nazionale, 1 in Europa e 6 presenze con 3 gol in altre competizioni), per poi passare in prestito alla Roma da gennaio, dove ha disputato 11 partite realizzando 8 gol (9 presenze e 7 gol in Serie A, 2 presenze e 1 gol in Europa League), per un totale di 40 presenze e 15 gol con i club; con la nazionale olandese ha invece accumulato 8 presenze e 4 gol.