Galante sui fischi a Bastoni: "Ingiusto e ridicolo. Ha dato fastidio l'esultanza"

Anche Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, ha parlato al Corriere della Sera dei fischi ad Alessandro Bastoni, che lo seguono in ogni gara di campionato: "È ingiusto e ridicolo. Ad Alessandro, però, rimproverano quello che ha fatto dopo la simulazione. Ha dato fastidio l’esultanza, il fatto che ha chiesto il cartellino giallo per Kalulu e che ha detto di essere toccato. Se si fosse rialzato senza fare o dire niente, non sarebbe successo questo polverone.

Detto questo, i fischi sono esagerati. Facendo un discorso più generale sui simulatori, il VAR è uno strumento importante. L’arbitro deve fare l’arbitro, ma il Var deve intervenire sugli errori grossolani. Con questo mezzo il gol di mano di Maradona sarebbe stato annullato e con la goal-line technology sarebbe stato convalidato il gol di Muntari. Il Var deve intervenire e ammonire o buttare fuori i simulatori

Il contesto

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha ammesso e si è scusato per la simulazione avvenuta durante Inter-Juventus del 16 febbraio 2026. Ha riconosciuto di aver accentuato la caduta dopo un leggero contatto con Pierre Kalulu, causando l'espulsione del bianconero. L'episodio ha suscitato notevoli polemiche e da allora al difensore sono riservati caterve di fischi ogni volta che scende in campo in Serie A.