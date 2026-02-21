Il doppio ex Galante: "Al Torino serve Simeone. Genoa? De Rossi mi ricorda Franco Scoglio"

In vista della sfida in programma domani tra il Torino e il Genoa è intervenuto a La Gazzetta dello Sport il doppio ex Fabio Galante. Queste le sue parole sui granata: "Ogni annata ha un po’ la sua storia: io credo che il Toro sia una squadra buona, costruita bene. Sia il mercato estivo sia quello invernale hanno portato a Torino dei buoni giocatori. Senza dubbio finora qualcuno non ha reso e il lungo recupero di un centravanti importante come Zapata dall’infortunio non ha aiutato".

Quali sono i calciatori che possono dare una mano?

"Il Toro ha tanti uomini a cui potersi aggrappare, penso a Vlasic, e altri ancora da Maripan a Zapata. Ma questi calciatori con la loro esperienza e la loro bravura devono fare da contorno, io d’ora in avanti punto su Simeone che ha risolto i suoi problemini fisici. Adesso servono i gol del Cholito".

E del Genoa di De Rossi che ne pensa?

"Mi sta piacendo nella comunicazione, nella gestione, nel modo di far giocare il Genoa. Si è incarnato totalmente nel club, trasmette la sensazione di aver trovato la sua piazza. Per la sua passione e il modo di fare, mi ricorda un’icona della storia genoana: il grande Franco Scoglio".