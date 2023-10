Garcia: "Non replico a Giuffredi, non parlo con gli agenti. Mario Rui non è d'accordo con lui"

Ha subito un attacco dal procuratore di Mario Rui. Vuole replicare a questa cosa? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Rudi Garcia, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Fiorentina - gara valida per l'ottava giornata di Serie A - ha risposto così: "Se replico ogni volta che c'è un agente che piange passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore, quando hai il giocatore tutti i giorni con te l'importante è parlare con lui, io non parlo con gli agenti. Mario è venuto da me, abbiamo chiarito, lui non condivide le parole del suo agente e quindi abbiamo un rapporto sano e onesto".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Ovviamente vorrebbe giocare di più, a me piace che sia motivato per prendere più spazio: è un giocatore importante e ho la fortuna di averne due forti, niente da dire su questa cosa. Posso solo dire che il Napoli ha gestito questa cosa".

