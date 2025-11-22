Gasperini: "A me non piace lo stop per la Nazionale. Vorrei un periodo dedicato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Roma, anche il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha parlato della possibilità di stoppare il campionato per il playoff di marzo dell'Italia: "Non risolviamo il problema delle partite e degli stop delle nazionali: è un problema FIFA, è un problema mondiale. Possiamo constatare che il numero di partite è salito in modo esponenziale per tutte le competizioni. Sono tutte importanti, sia quelle di club sia quelle delle nazionali. Questo ha creato un numero di gare altissimo, soprattutto per i giocatori convocati in nazionale, e probabilmente determina un maggior numero di infortuni.

Se una volta si giocavano 30 partite, adesso se ne giocano 60, forse anche di più con le nazionali. Si discute da sempre sulla riorganizzazione dei campionati e delle nazionali. Fare uno stop magari a metà campionato a me non piace. Però dedicare un periodo alle nazionali e concentrare tutto lì, forse sì".

Sul tema in giornata si era espresso anche Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, dicendo: "Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale".