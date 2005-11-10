TMW Gasperini approva il colpo Castro: "Ottimo acquisto, è uno di quei giocatori che ti migliora"

Il tecnico giallorosso ha parlato in zona mista dopo la sconfitta per 4-1 patita nell'amichevole col Cardiff City in Galles.

Nel corso dell'intervista concessa ai cronisti dopo la sconfitta per 4-1 col Cardiff City in amichevole, mister Gian Piero Gasperini ha commentato anche l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma, raccolte da TMW, sulla giovane punta argentina e la sua possibile convivenza con Malen.

Gasperini approva il colpo Castro

"È sicuramente un ottimo acquisto, è stata una grande operazione. Sono quei giocatori che ti migliorano. Essenzialmente Castro è un centravanti e Malen, per me, è un centravanti. Poi ci sono anche delle situazioni in cui possono giocare insieme. Noi abbiamo la prospettiva di disputare tantissime partite. Abbiamo visto anche l’anno scorso, nel girone di ritorno, che a un certo punto abbiamo impiegato Malen in tutte le partite, senza mai dargli tregua. Se succedesse anche in questa stagione, rischieremmo di perdere parte della sua qualità. Quando giochi la Champions League a certi livelli devi avere una rosa completa, competitiva e con un certo numero di giocatori che possano alternarsi senza perdere la qualità del cambio. Castro è un ragazzo del 2004 che ha voluto venire a tutti i costi alla Roma e quindi sarà un bell’acquisto".

I dettagli dell'operazione Castro

Il classe 2004 si è trasferita nella capitale per 35 milioni di euro, bonus inclusi. Inoltre la Roma garantirà alla società emiliana una percentuale del 10% sulla futura rivendita.