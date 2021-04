Gasperini: "Appena ci siamo calmati, abbiamo fatto ottime cose. Ora tocca agli altri inseguire"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco dopo la netta vittoria contro il Bologna: "Vittoria larga, grazie anche alla superiorità numerica. La squadra si era avviata bene dopo un inizio difficile tecnicamente, forse per la voglia di voler andare forte e questo è andato a discapito di lucidità e precisione. Appena ci siamo calmati abbiamo fatto ottime cose e vinto. Ha pesato il ricordo di Roma? Siamo stati un po' precipitosi, qualche scelta sbagliata nell'ultimo passaggio ma è stato solo frutto una carica eccessiva. I gol? Molto belli, si vedeva che avevamo gamba e velocità, poi loro hanno perso un po' le misure e dopo il rosso è stato tutto più facile".

Gli spettri dell'andata: "È stato diverso perché avevamo superiorità. Poi abbiamo i cambi, anche se il calcio può prendere pieghe diverse. Stasera ero molto fiducioso"

Raggiunto il secondo posto: "Mancano due punti per essere matematicamente in Europa per il quinto anno di fila. Non possiamo sapere quanti ne mancano per la Champions, ma sappiamo che gli altri devono sperare che noi perdiamo punti. Se non sbaglieremo, manterremo questa posizione".