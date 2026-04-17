Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"

Conferenza stampa scoppiettante quella di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida che la Roma giocherà contro l'Atalanta. Il pensiero del tecnico inizia inevitabilmente dalle tante polemiche degli ultimi giorni, su tutte quella riguardante la spaccatura che si è creata con Claudio Ranieri:

"Questa intervista di venerdì ha creato questa situazione. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, non c'è stato mai un tono diverso fra me e Ranieri, sia nelle conferenze che nei rapporti diretti fra noi due. E' stata una cosa inaspettata e in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione o questi toni da parte sua. Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà, alla squadra principalmente e anche nel rispetto del pubblico. C'erano 60.000 persone, ce ne saranno magari 60.000, forse anche di più domani, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance da poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana nonostante mi sia arrivato addosso di tutto, cosa che io avrei voluto cercare di impedire ma mi è stato impossibile".

Quanto è stata difficile questa settimana?

"Ho dovuto subire tutto l'impatto mediatico. Per noi l'alibi è zero: domani dobbiamo giocare una gara, siamo in un percorso vicino al rush finale. Sarà più importante per noi che per loro. Ho cercato di spostare il focus sul campo senza dare alibi o creare danno all'ambiente: era il mio obiettivo. Ora giochiamo e vediamo".

C'è un problema con lo staff medico?

"Sì, a volte è motivo di discussioni interne: nel caso di Wesley, lui si sente di poter giocare però lo staff considera che invece ci sono dei rischi da non voler correre. Questo porta a discussioni, ma da qui a quello che dice lei ce ne passa. Wesley vuole giocare, ma dall'altra parte si frena. Vedremo, io mi sono sempre attenuto alle indicazioni mediche: io dipendo dall'ok medico".

Quanto accaduto può influenzare la mente della squadra?

"Zero. Nessun alibi. Anzi, magari è anche un po' di benzina in più. Forse il tifo sosterrà ancora più la squadra".