Gasperini: "Proveremo a inserire subito Kovalenko. Atalanta più forte con pochi giocatori"

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Lazio. Un 3-1 pesante, che però non preoccupa il tecnico nerazzurro: "Abbiamo preso gol balordi, potevamo evitare. Abbiamo dimostrato di essere in salute e cercato di rimontare. Gli errori sui gol all'inizio dei due tempi hanno compromesso la gara".

Hanno pesato le assenze?

"Maehle e Ruggeri hanno giocato bene, ma la assenze ci hanno costretto a modificare il solito assetto e siamo stati meno fluidi, avevamo meno riferimenti. Poi ci siamo sbilanciati e abbiamo messo intensità, creando molto per raddrizzare la partita nel finale. Ho cercato anche di ruotare i giocatori, abbiamo una semifinale da giocare".

Che ne pensi di Kovalenko?

"È un'operazione imbastita dalla società, andava a parametro zero a giugno e comincerà a inserirsi appena arriverà. La giornata è stata comunque utile per recuperare qualche ragazzo, come Pasalic e Caldara. Io credo che l'Atalanta sia forte con meno giocatori".

La Lazio sembra aver trovato l'antidoto all'Atalanta?

"Non direi, ho qualche dubbio visto gli ottimi risultati del recente passato contro di loro. Nelle ultime due partite è andata così".

Oggi avete fatto più fatica a recuperare palla anche perché Reina gioca bene con i piedi.

"Reina è uno dei migliori in questo fondamentale, ha precisione e diventa l'uomo in più in impostazione. Se dobbiamo pressare pure lui, ci scopriamo e offriamo spazi. Sotto questo aspetto però non abbiamo subito tanto"