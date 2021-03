Gasperini recupera Caldara: "Ora si muove bene senza fastidio, speriamo abbia risolto"

Come sta Caldara? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Crotone valida per la 25esima giornata di Serie A ha risposto così: "Sta recuperando bene dopo l'ultimo intervento, si muove bene senza nessun tipo di fastidio. Speriamo che questo intervento abbia risolto i suoi problemi".

Operato lo scorso ottobre per un problema al tendine rotuleo, Caldara ha fin qui disputato 66 minuti in campionato e 20 in Coppa Italia.

