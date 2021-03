live Gasperini: "Ho la sensazione che sull'Atalanta ci sia un po' troppa presunzione"

13.15 - Tra pochi minuti Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, interverrà all'interno della sala stampa del centro sportivo di Zingonia per analizzare la sfida col Crotone.

13.29 - È iniziata la conferenza stampa di mister Gasperini.

La gara di domani può essere una trappola.

"Come tutte le partite sarà una gara difficile. Domani dobbiamo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Abbiamo il massimo della fiducia, vogliamo proseguire su questo momento. Pur rispettando il momento del Crotone, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ha fatto delle buone prestazioni anche se ha raccolto poco. Sono tutte componenti che conosciamo, vogliamo continuare cosa stiamo facendo".

Come valuta il cambio di posizione dei difensori centrali?

"Abbiamo fatto bene anche all'inizio, non è la prima volta che lo facciamo. Abbiamo corso alcuni pericoli, ma non ho avuto la sensazioni che siamo partiti così male, poi c'è sempre l'avversario di mezzo. Non è pensabile che l'Atalanta possa dominare sempre l'avversario. Le partite vanno viste nel complesso, ci si sofferma troppo su dei momenti in cui si soffre, è normalissimo. Riuscivamo a proporre poco in attacco, ma non soffrivamo il gioco. Abbiamo solo sofferto in alcune occasioni, ma di quanto tempo parliamo? Ho la sensazione che sull'Atalanta ci sia un po' troppa presunzione. Sappiamo che dobbiamo soffrire e difenderci. Abbiamo sempre fatto qualche cambiamento, ad esempio la posizione di Pessina o degli attaccanti, sono quelli che ruotano di più. Poi c'è l'avversario che ha le sue caratteristiche".

Zapata?

"Oggi prova, vediamo".

La vittoria di Genova può dare una spinta?

"Tutte le vittorie sono pesanti, vincere sta diventando complesso. I punti pesano per tutti in questa fase, superare gli avversari diventa difficile. Tutti perdono dei punti, risultati eclatanti non ce ne sono, sono tutti match equilibrati. È una fase molto lunga, vincere su campi difficili non è facile. Domani dobbiamo essere attenti e concentrati, dobbiamo avere una buona condizione fisica e mentale. Domani sarà un'altra partita ravvicinata, poi le gare di distanzieranno. Questo può essere un buon segno, abbiamo un po' di emergenza con le assenze di Sutalo, Kovalenko, Hateboer".

Cosa pensa degli arbitri che parleranno a fine gare?

"Possono fare ciò che vogliono. Mi interessano soltanto i 90' in campo".

Come sta Caldara?

"Sta recuperando bene, si muove bene senza nessun tipo di fastidio. Speriamo che questo intervento abbia risolto i suoi problemi".