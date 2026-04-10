Gasperini-Roma, divorzio possibile? C'è ostacolo contrattuale, i Friedkin ribadiscono fiducia

Gian Piero Gasperini lontano dalla Roma nella prossima stagione? Non è uno scenario da escludere totalmente, anzi. Perché dopo l'invito dei Friedkin, a tutte le parti in causa, di abbassare i toni, la situazione si è tranquillizzata ma non rasserenata. Chiaro che manchino poche partite alla fine della stagione, con i giallorossi che puntano almeno una posizione in Europa, ma la Champions si è allontanata forse in maniera decisiva con la sconfitta contro l'Inter. Nel weekend c'è un altro momento fondamentale per capirne di più: Roma-Pisa, sì, ma anche Como-Inter e Atalanta-Juventus, tre gare che possono accorciare la classifica in quella zona.

Quello che è confermato è che i Friedkin vorrebbero fare una squadra di altissimo livello, investendo molto nell'anno del Centenario. Dall'altro lato la stagione giallorossa era partita con altri propositi, anche se gli infortuni hanno spesso pregiudicato prestazioni e classifica, soprattutto nell'ultima parte. Gasp ha già spiegato che tutti "devono essere felici" di continuare insieme. Altrimenti qualcosa si può rompere.

Ben sapendo che ha ancora due anni di contratto a cifre importanti. Difficile che possa decidere di andare via dando le dimissioni - senza avere un club dietro già dal principio, come successo a Bergamo - ma la convivenza con Ranieri e Massara finora non è stata delle più tranquille. I Friedkin hanno ribadito fiducia negli ultimi giorni.