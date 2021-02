Gattuso-De Laurentiis, rottura totale? Giordano: "ADL imprevedibile ma fino a giugno resta"

"Col presidente De Laurentiis può succedere tutto e il contrario di tutto. E' talmente spiazzante che non puoi prevedere la sua prossima mossa". A dirlo è Bruno Giordano, ex attaccante che nello studio della 'Rai' ha così risposto alla domanda relativa al ciclo Gattuso e alla possibilità che il suo ciclo a Napoli possa chiudersi a breve. "Io credo che la stagione la finirà, l'eventuale separazione ci sarà a giugno. Si gioca ogni tre giorni e un nuovo allenatore farebbe una fatica tremenda. In questo momento Gattuso è in sella".