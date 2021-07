Gattuso: "L'Italia la squadra che gioca meglio. Grandi meriti di Mancini, idee innovative"

Gennaro Gattuso, nell'intervista rilasciata a La Repubblica, ha parlato anche dell'Italia e della possibilità che gli azzurri possano vincere l'Europeo: "È la squadra che gioca meglio, divertente e moderna. Mancini ha il grande merito di avere scelto giocatori tecnici. Idee come le sue, in Nazionale, non si erano mai viste: si faceva un altro tipo di calcio, che ha portato anche a grandi vittorie, ma in cui era impensabile far giocare Jorginho insieme a Verratti e Locatelli".