Genoa, Ballardini: "Non eravamo al meglio, gran pari con l'Hellas. Badelj? Allenatore in campo"

vedi letture

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono felice, straordinariamente contento per il risultato contro una squadra che ha un'idea chiara, giocatori di grande gamba, forza e qualità. Davanti ci sono dei nazionali. Lasagna è stato spesso in Nazionale, Zaccagni lo stesso. L'idea c'è e viene sviluppata bene. Il Genoa oggi non era al meglio e per questa ragione abbiamo conquistato un grandissimo punto. Non avevamo una gamba brillante, ma siamo riusciti a prendere un punto contro una squadra forte".

E' stupito dal cuore della sua squadra?

"E' la dimostrazione che abbiamo una squadra di ragazzi serissimi, che s'impegnano molto tutta la settimana. Il frutto di tutto questo sono i risultati e le partite fatte finora. Il Verona non ti fa giocare bene perché un 'idea e la mandano a memoria. Nonostante non fossimo al meglio abbiamo creato diverse situazioni pericolose. Pareggiare una partita in dieci ti dà quell'energia che poche altre partite possono darti".

Siete a -4 dalla Samp: quant'è importante il derby?

"Non è una partita come tutte le altre, ma oggi pensavamo al Verona. Classifica? Ricordo bene dov'eravamo quando sono arrivati. Tutti i punti che ci conquisteremo sono frutto di tanta serietà, tanto allenamento e tante idee. Questi sono ragazzi seri, pensiamo a fare una partita alla volta al meglio".

E' un Genoa cinico secondo lei?

"Questa non è una squadra cinica. In dieci contro undici il Genoa è stato più nella metà campo del Verona che nella sua metà campo. Per me è tutto frutto della grande generosità e del grande carattere di questa squadra. Se pensiamo alla gara col Napoli, invece, abbiamo fatto due gol su tre occasioni. Ma ci sta che il Genoa sia fortunato contro il Napoli, altrimenti non vince mai per i valori. Non credo che sia un Genoa cinico perché creiamo comunque tanto gioco e ci meritiamo la vittoria quando la conquistiamo".

Cosa rappresenta Badelj per lei?

"E' un uomo di straordinaria serietà e straordinario senso tattico. E' un allenatore in campo, sa come deve muovere la palla e come deve posizionarsi in fase difensiva. Capisce prima le situazioni, è una grande persona e un gran giocatore".

Pensate di fare qualcosa di diverso in attacco viste le tante punte che avete?

"Bisogna pensare prima alla compattezza, solo così si possono fare bene le due fasi di gioco. Noi per ora non ce la facciamo a schierare più attaccanti, come si è visto nel secondo tempo con Pjaca, Shomurodov e Destro, e mantenere compattezza. Poi il Verona non ti fa giocare bene, non ti fa ragionare. Ci sta che il Genoa faccia fatica. Ma oggi abbiamo fatto più fatica di quanto ne potessimo fare".