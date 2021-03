Genoa, Ballardini: "Vittoria del gruppo. Scamacca stava crescendo, può solo migliorare"

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù dopo la vittoria contro il Parma al Tardini: "Il primo tempo è stato fatto davvero molto male, come poche altre volte. Nella ripresa ci siamo messi a posto e siamo stati bravi. Giocare alla pari contro il Parma, una squadra forte e con valore, non è semplice. Abbiamo fatto la partita e siamo riusciti a vincere, questo è un grande merito. Questo è il successo del gruppo, avremo tanti difetti ma non quello di non essere uomini e di non impegnarci. La vittoria è un premio alla serietà. Scamacca si era allenato bene, glielo avevo detto e stava crescendo. Con questo atteggiamento e questa serietà è destinato solo a fare meglio. Le vittorie pesano tutte allo stesso modo, il campionato di impone di fare sempre bene, visto l'equilibrio. La sosta ci servirà per riposare, poi rientreremo e con l'atteggiamento che abbiamo sempre avuto riprenderemo il percorso fino alla fine".