Genoa, Ekuban: "Se Sabelli ci avesse riprovato altre mille volte forse ci sarebbe riuscito altre due"
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Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn: "E' un gruppo incredibile, anche quando non sei chiamato dal 1' sai di poter fare qualcosa".
Che emozioni hai quando giochi con Malinovskyi e Messias?
"So che hanno la qualità per trovarmi, se ci riprovano altre mille volte Sabelli forse ci riesce altre volte".
Due parole su De Rossi?
"Quando ti chiama in causa non puoi non dare il massimo".
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