TMW Genoa, leggero fastidio al flessore per Norton-Cuffy: l'esterno inglese verrà valutato oggi

Nemmeno il tempo di esultare che il Genoa tornerà in campo. Dopo la vittoria casalinga contro il Torino, che ha permesso ai rossoblù di agganciare proprio i granata in classifica, Daniele De Rossi ha dato appuntamento alla squadra oggi al "Signorini" di Pegli. Una ripresa immediata che servirà all'allenatore per valutare la situazione di alcuni giocatori "acciaccati", come ha detto in conferenza stampa dopo la partita, in vista di una trasferta molto insidiosa come quella di sabato sera a San Siro contro l'Inter di Cristian Chivu.

Da valutare Norton-Cuffy

Oggi sarà l'occasione per valutare la situazione di Brooke Norton-Cuffy. L'esterno inglese è stato il protagonista assoluto insieme a Baldanzi. Schierato dal tecnico romano sulla corsia di sinistra ha travolto Lazaro trovando il colpo che ha stappato il match. Il difensore però è uscito per un piccolo problema su cui lo stesso DDR ha preferito non esprimersi senza però lanciare nessun allarme: "Non mi sembra avesse l'atteggiamento di uno che ha subito un infortunio grande".

La situazione

Il 15 del Grifone ha sentito un leggero fastidio al flessore della coscia destra. Oggi certamente si saprà qualcosa di più sulla sua situazione quando ci sarà la ripresa degli allenamenti in vista di sabato sera. Quando il Genoa farà visita alla capolista.