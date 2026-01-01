Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona

Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 14:03Serie A
Daniele Najjar

Segui qui la diretta testuale di Verona-Genoa su TMW

Cambio nel Genoa al 71': Ruslan Malinovskyi, che pochi minuti prima aveva subito una botta alla gamba destra che sembrava aver lasciato il segno, è stato sostituito da Amorim, uscendo acciaccato.

Articoli correlati
Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al... Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al 61'
Gagliardini all'intervallo di Verona-Genoa: "Dobbiamo essere attenti agli episodi"... Gagliardini all'intervallo di Verona-Genoa: "Dobbiamo essere attenti agli episodi"
Equilibrio, non noia: al 45' è ancora 0-0 fra Verona e Genoa al Bentegodi Equilibrio, non noia: al 45' è ancora 0-0 fra Verona e Genoa al Bentegodi
Altre notizie Serie A
Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona
Bayern Monaco disperato: anche Ulreich va ko, salta l'Atalanta. Gioca un 16enne in... Bayern Monaco disperato: anche Ulreich va ko, salta l'Atalanta. Gioca un 16enne in porta?
Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al... Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al 61'
Atalanta, buone notizie dall'allenamento odierno: Raspadori parzialmente in gruppo... TMWAtalanta, buone notizie dall'allenamento odierno: Raspadori parzialmente in gruppo
Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: tornano Gaetano e Mina. Hiljemark sceglie... Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: tornano Gaetano e Mina. Hiljemark sceglie Durosinmi
Gagliardini all'intervallo di Verona-Genoa: "Dobbiamo essere attenti agli episodi"... Gagliardini all'intervallo di Verona-Genoa: "Dobbiamo essere attenti agli episodi"
Banda sta meglio. L'attaccante del Lecce: "Voglio farlo sapere a tutti. Grazie del... Banda sta meglio. L'attaccante del Lecce: "Voglio farlo sapere a tutti. Grazie del supporto"
Simeone e il richiamo di casa. Il centravanti del Torino finisce nel mirino del River... Simeone e il richiamo di casa. Il centravanti del Torino finisce nel mirino del River Plate
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
2 Lazio-Milan, le probabili formazioni: Sarri col solito tridente, Estupinan più di Bartesaghi
3 Como-Roma, le probabili formazioni: Baturina largo a sinistra, Gasperini ritrova Kone
4 Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean in forte dubbio, si scalda Piccoli
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, risultati e classifica: l'Inter frena, Juve 4ª per una notte. Napoli a -1 dal Milan
Immagine top news n.2 La Juve si gode Yildiz e il colpo di mercato Boga. Udine espugnata, ora è 4ª
Immagine top news n.3 L'Inter pareggia con l'Atalanta e se la prende con Manganiello. Succede di tutto a San Siro
Immagine top news n.4 Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma più
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in zona Champions in attesa di Como-Roma
Immagine top news n.6 Yildiz inventa, Boga segna ancora: la Juve espugna Udine. Al Bluenergy Stadium è 0-1
Immagine top news n.7 Lecce, Banda trasportato al Caldarelli di Napoli: resterà sotto osservazione e non ripartirà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.2 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
Immagine news podcast n.3 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.4 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio-Milan, i convocati di Sarri: Basic e Romagnoli non recuperano. Fuori anche Cataldi
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali: riposano Castro e Freuler, riecco Pinamonti
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona
Immagine news Serie A n.4 Bayern Monaco disperato: anche Ulreich va ko, salta l'Atalanta. Gioca un 16enne in porta?
Immagine news Serie A n.5 Vitinha entra e segna in un minuto: siluro dai 25 metri, Genoa avanti a Verona al 61'
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, buone notizie dall'allenamento odierno: Raspadori parzialmente in gruppo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: tanto tuonò che piovve. Il Cesena esonera Mignani
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Mosti: "Siamo un gruppo che merita tanto per quello che dà in campo"
Immagine news Serie B n.3 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Busio: "Punto importante. Martedì c'è il derby, lavoreremo per essere al 100%"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Ferrari: "Se c'è bisogno gioco con la febbre a 40. A Carrara ci giochiamo la vita"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Saporiti: “Ripartiamo dalla reazione. Gol liberatorio dopo un periodo difficile”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Club in silenzio, e punti che non arrivano. Pontedera, forse la colpa non era di Menichini
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati parziali della 32ª giornata: pari allo 'Scida', Juve NG invece sotto a Forlì
Immagine news Serie C n.3 Sulle orme di Yamal. La C ha il più giovane esordiente dell'annata: è Trapletti dell'AlbinoLeffe
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Venturato: "Avremmo meritato la vittoria. Tranquilli e facciamo i punti che mancano"
Immagine news Serie C n.5 Atalanta U23, Bocchetti recrimina: "Ci è mancata la concentrazione necessaria"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, svolta societaria: a un passo l'addio di Iervolino. Idea Fabiani DG
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Roma, giallorossi senza vittorie al Sinigaglia dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, prosegue la 16ª giornata: è lotta per il 3° posto in classifica. La guida completa
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 16ª giornata: la Lazio batte il Napoli Women e lo supera. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 16ª giornata: un pari che serve a poco. 1-1 il finale tra Parma e Genoa
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa Women, De La Fuente: "La squadra c’è, è consapevole di cosa deve migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra scontri diretti e una programmazione singolare. Torna in campo la Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?