Genoa, Malinovskyi chiede il cambio: esce acciaccato contro il Verona
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Cambio nel Genoa al 71': Ruslan Malinovskyi, che pochi minuti prima aveva subito una botta alla gamba destra che sembrava aver lasciato il segno, è stato sostituito da Amorim, uscendo acciaccato.
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