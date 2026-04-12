TMW Genoa, Malinovskyi fra presente e futuro: e si discute il rinnovo. La situazione

Una gran botta dalla distanza con il suo cavallo di battaglia. Ruslan Malinovskyi ha avuto il merito di prendersi il Genoa sulle sue spalle in un momento in cui il Sassuolo spingeva con più insistenza sbloccando il risultato e facendo pendere l'ago della bilancia in favore dei rossoblù. Una gran botta che ha lasciato di stucco Muric e che ha fatto esultare il popolo genoano che ha riempito anche oggi le gradinate del "Ferraris" per spingere gli uomini di De Rossi verso una vittoria che ha il sapore di salvezza.

Si parla di rinnovo

Presente ma anche futuro. Il centrocampista ucraino infatti ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma la sua permanenza a Genova potrebbe prolungarsi. Sarebbero in corso i contatti fra le parti per un rinnovo che dovrebbe essere biennale quindi con termine nel 2028. Sarebbe un segnale importante per un giocatore che resta un perno in campo e una colonna dello spogliatoio.

Decisivo per il Genoa

Ormai in pianta stabile in mezzo la campo, Malinovskyi forma con Frendrup una cerniera di mediana di tutto rispetto con i due che, per caratteristiche, si integrano molto bene. In attesa della fumata bianca intanto il Genoa si gode il suo numero 18, sempre più decisivo con i suoi sei gol in questa salvezza del Genoa.