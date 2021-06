Genoa, Milan Badelj e Goran Pandev: due colonne rossoblu pronte per l'Europeo

Due giorni e sarà Europeo. 33 partite in giro per il vecchio continente che ci diranno chi alzerà la coppa al cielo di Wembley l'11 luglio prossimo. La speranza degli italiani, complici le tre partite che si giocheranno a Roma, è di rivivere quelle “notti magiche” che mancano da un po’ nel panorama calcistico internazionale. Saranno notti importanti anche per due calciatori del Genoa che scenderanno in campo con le rispettive rappresentative. A tenere alti i colori del club più antico d’Italia, oltre a quelli ovviamente del loro Paese, saranno la colonna del centrocampo Milan Badelj e l’eterno Goran Pandev impegnati rispettivamente con la Croazia e con la Macedonia del Nord.

Badelj con la Croazia - L'Europeo di Milan Badelj inizierà il 14 giugno a Glasgow contro la Scozia. Il girone della Croazia sarà molto impegnativo ma i vice campioni del Mondo del 2018 possono contare su una rosa di qualità per passare il turno. La nazionale di Dalic dovrà vedersela, oltre che con la Tartan Army, con Inghilterra e Repubblica Ceca. Il centrocampista arriva alla competizione dopo aver trascinato la mediana di Davide Ballardini, insieme a Kevin Strootman, con 2414 minuti giocati in campionato e cinque assist oltre alla rete importantissima, realizzata a tempo ormai scaduto, che è valsa il 2-2 casalingo contro il Verona.

Pandev per la storia - Chi invece si prepara ad un vero e proprio appuntamento con la storia è Goran Pandev con la sua Macedonia del Nord. L’attaccante rossoblu guiderà la sua rappresentativa per la prima volta nella sua storia in una fase finale di un torneo internazionale. Il girone della nazionale di Angelovski, ricevuta ieri dal primo ministro che ha indossato proprio la maglia del calciatore del Grifone, è davvero molto complicato: Olanda, Ucraina e Austria che verranno affrontate fra Amsterdam e Bucarest con un sogno nel cassetto di scrivere ancora una pagina di storia. E far sventolare con decisione, anche, i colori del Genoa.