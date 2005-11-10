Genoa, Modesto: "Gennaio è lontano, De Rossi non ha paura di lanciare giovani"

Francois Modesto, Chief of Football del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma: "Abbiamo trovato un ambiente molto positivo, è una società organizzata con una tifoseria pazzesca. Le prestazioni ci sono sempre state, anche contro la Fiorentina si è visto, bisogna continuare su questa strada".

State già pensando a rinforzare la squadra?

"Col mister siamo stati insieme tutti i giorni, siamo tutti e due giovani e andiamo molto d'accordo. Gennaio è lontano, abbiamo grande rispetto di questo gruppo. Parliamo di tutto, per il bene della squadra e della società. Andiamo avanti insieme, senza problemi".

Cosa si aspetta da Wiafe?

"Lo conoscevo da Modena, il merito è dell'allenatore che non ha paura di lanciare due giovani. Questo deve essere un esempio del calcio italiano, dobbiamo fare i complimenti al nostro mister".