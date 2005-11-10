"È stata un'attesa lunga, per i miei figli soprattutto. Non per me. Chiaramente non mi riferisco alla partita, ma l'uscita di GTA 6, attesa anche da tanti calciatori. Io invece pensavo all'Avellino!": esordisce con battuta, nella conferenza che anticipa la gara di Avellino, il tecnico del Mantova Francesco Modesto, che ha parlato alla vigilia del confronto della 12ª giornata del campionato di Serie B.

Prima gara dopo la seconda sosta, ma c'è fiducia: "Ci siamo preparati bene, abbiamo lavorato molto, e son certo che la affronteremo gli irpini nel modo giusto. La squadra sta bene, anche i Nazionali che sono tornati erano in forma, le condizioni dei giocatori sono buone: abbiamo fatto, come detto, una buona settimana, più la scorsa con chi è rimasto che è stata produttiva comunque. Andremo in uno stadio molto caldo, come tanti della categoria, e loro sono una squadra che ha fatto buoni investimenti, ha un allenatore preparato, mi aspetto una squadra pronta a entrambe le fasi: dovremmo stare attenti, dobbiamo fare una gara con attenzione e organizzazione".

Conclude dunque: "Per me è come fosse la prima gara del campionato, lo stacco dà un po' questa sensazione, ma si riprende poi subito, forse con anche maggiore attenzione. Su tutti gli aspetti, e sui dettagli che possono magari essere determinanti. Ci attende per altro un tour de force, ma siamo pronti, la rosa è al top".