Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha parlato dopo la bella vittoria contro l'Arezzo: "Abbiamo fatto una grande partita, una prestazione di livello I ragazzi mi hanno sempre abituato a vedere buone prestazioni, al di là del risultato. L’ultima partita poteva segnarci: dopo aver preso quattro gol, potevamo avere un po’ di paura nell’affrontare una gara in casa. Invece, con personalità, voglia e coraggio, hanno fatto una partita straordinaria, come ne abbiamo fatte tante".

Sulle critiche nelle ultime settimane: "Ne ho sentite e lette tante. Se servono a stimolare, ben venga, perché i ragazzi ce la mettono sempre tutta e hanno sempre voglia di fare bene per il Mantova. Hanno bisogno dell’entusiasmo da parte di tutti, che secondo me nelle ultime settimane era venuto un po’ a scemare. Tante volte non guardiamo il valore delle avversarie che andiamo ad affrontare e da lì si creano delle situazioni che non mi toccano, perché so chi alleno. Non è una polemica, voglio soltanto aiutare ancora di più questo gruppo. Se cominciamo a dire che dopo quattro partite siamo in crisi, mi sembra un po’ eccessivo. Siamo il Mantova, non siamo il Palermo. Ci vuole equilibrio. Non siamo presuntuosi, sappiamo che dobbiamo fare la nostra strada e migliorare. Non è un attacco a nessuno, ma penso che questi ragazzi diano sempre il massimo per ottenere risultati e abbiamo bisogno dell’entusiasmo che ci spinga ancora di più".

Sui tifosi: "Ringrazio le persone che sono venute allo stadio. Non era semplice, considerate le condizioni del tempo, il freddo e l’orario. Giocare alle otto di sera ci penalizza anche sotto questo aspetto. Però la gente che c’era era “dentro” la partita e questo mi è piaciuto molto".

Sui marcatori: "Bragantini ha bisogno di continuità, perché è un giocatore che deve crescere proprio sotto questo aspetto. Sta bene ed è un giocatore determinante. Oggi ha fatto una partita secondo me strepitosa, anche in fase difensiva, dove è stato sempre attento. Spinaccè, come tanti altri, è un ragazzo all’inizio del suo percorso. È un 2006, ha una prospettiva importante, deve lavorare e arriverà anche per lui il momento di sbagliare, perché di giocatori già formati ne abbiamo veramente pochi. Più giocano, più aumentano l’autostima, la voglia di fare e di migliorarsi, comprendendo l’importanza delle partite e dei punti. Questa squadra ha un percorso da compiere, con inevitabili alti e bassi, ma oggi i ragazzi hanno giocato bene dal primo all’ultimo minuto".