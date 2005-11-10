Francesco Modesto ha analizzato così il ko per 4-1 del suo Mantova contro l'Avellino:

"Siamo partiti benissimo, trovando il gol del vantaggio anche con merito. Poi la partita dura 95 minuti. Abbiamo concesso due gol su calci piazzati a loro, anche noi abbiamo avuto chance sui piazzati, ma non ci siamo riusciti".



Bisogna continuare a lavorare:



"C'è da lavorare, il problema nasce quando perdi le distanze, le misure, sei sul 2-1, abbiamo rischiato nei contropiedi prendendo altri due gol. C'è da resettare e guardare alla prossima in casa tra due giorni. Oggi mi prendo il buon primo tempo, c'è da migliorare nella ripresa e a chi subentra. Non eravamo fenomeni fino a una settimana fa e non siamo brocchi oggi. C'è solo da crescere, anche se oggi affrontavamo una squadra forte".



Sul percordo del suo Mantova:



"Non credo che ci sarà un contraccolpo, abbiamo affrontato squadre importanti, siamo stati bravi fino ad oggi. Fa parte di un percorso di crescita anche questa sconfitta. È normale che dopo un 4-1 siamo tutti scontenti, ma c'è una opportunità in casa per riscattare la gara di oggi. Non faccio drammi, è dura da digerire, ma io ho fiducia nei ragazzi. Vedo come si impegnano, quanta voglia hanno di migliorarsi. Sono sereno e so che queste situazioni ne ho vissute tante e ci servirà per crescere".



Sul possibile rigore su Cajazzo:



"Per me era rigore, eravamo 2-1, ma va bene così. Siamo una squadra che in 12 partite non abbiamo preso ancora rigori".